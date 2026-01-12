Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale Lega in pressing per la nomina del segretario generale

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale si trova al centro di un confronto politico, con la Lega che chiede una rapida nomina del nuovo segretario generale. La questione, che riguarda la stabilità e l’efficienza dell’ente, ha suscitato attenzione tra le forze politiche locali e nazionali, sottolineando l’importanza di una soluzione tempestiva per garantire il buon funzionamento del porto e delle sue attività.

LIVORNO – Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale nel mirino della Lega per l'impasse nella nomina del segretario generale. Per il senatore Manfredi Potenti e il segretario comunale di Livorno della Lega Michele Gasparri è urgente dare piena operatività all'ente. Il nome che circola per il ruolo è quello dell'ex deputato della Lega, Gianmarco Mancini. "Riteniamo indispensabile – dicono gli esponenti politici – uscire dalla paralisi amministrativa derivante dalla mancata definizione dell'assetto di vertice. È una criticità importante quella dello stallo decisionale riguardo la mancanza di un segretario generale che impedisce l'operatività quotidiana all'ente.

