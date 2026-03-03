Autobus rimane bloccato per un' auto parcheggiata male disagi all' Annunziata

Da messinatoday.it 3 mar 2026

Nel tardo pomeriggio di ieri, un autobus è rimasto bloccato all'Annunziata a Messina a causa di un'auto parcheggiata in modo scorretto. La presenza del veicolo ha causato disagi alla circolazione e ha impedito all'autobus di proseguire il suo percorso normalmente. La situazione ha creato congestione e ritardi nella zona.

Nuovi problemi di viabilità a Messina. Nel tardo pomeriggio di ieri, in zona Annunziata, un autobus è rimasto bloccato a causa di un'auto parcheggiata male. Il mezzo della linea 22, che collega appunto viale Annunziata a Villa Dante, non ha potuto proseguire correttamente la propria corsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

