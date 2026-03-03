Autobus rimane bloccato per un' auto parcheggiata male disagi all' Annunziata

Nel tardo pomeriggio di ieri, un autobus è rimasto bloccato all'Annunziata a Messina a causa di un'auto parcheggiata in modo scorretto. La presenza del veicolo ha causato disagi alla circolazione e ha impedito all'autobus di proseguire il suo percorso normalmente. La situazione ha creato congestione e ritardi nella zona.

Nuovi problemi di viabilità a Messina. Nel tardo pomeriggio di ieri, in zona Annunziata, un autobus è rimasto bloccato a causa di un'auto parcheggiata male. Il mezzo della linea 22, che collega appunto viale Annunziata a Villa Dante, non ha potuto proseguire correttamente la propria corsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Cinquanta auto bloccate per una vettura parcheggiata maleUn ingorgo a dir poco surreale ha paralizzato la circolazione, ieri mattina dalle 7. "Eravamo andati a fare compere", auto parcheggiata male blocca il centro: traffico paralizzato per oltre mezz'oraCentro città paralizzato per oltre mezz'ora a causa di un’auto parcheggiata in modo creativo, tanto da restringere la carreggiata e impedire il... Tutti gli aggiornamenti su Autobus rimane Temi più discussi: Autobus rimane bloccato per un'auto parcheggiata male, disagi all'Annunziata; Paura in paese, autobus carico di studenti viene trafitto dalla sbarra del passaggio a livello e rimane bloccato sui binari (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Vicentino - Corriera con studenti rimane incastrata nel passaggio a livello. SVT: Nessuna imprudenza dell'autista. Paura in paese, autobus carico di studenti viene trafitto dalla sbarra del passaggio a livello e rimane bloccato sui binari (FOTO): in azione i vigili del fuocoVICENZA. Momenti di apprensione questa mattina nel vicentino a Dueville: un'autobus carico di studenti è rimasto bloccato sui binari ferroviari, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. L'all ... ildolomiti.it Autobus bloccato sui binari a Dueville: sbarra trafigge il motoreUn autobus bloccato sui binari a Dueville ha causato forti momenti di apprensione nella prima mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026. vicenzareport.it IL GASOLIO SI CONTAMINA BIOLOGICAMENTE (batteri, alghe, funghi, ecc) Di conseguenza, se il vostro veicolo diesel (auto, camper, camion, trattore, autobus, mezzo edili e qualsiasi cisterna diesel) rimane inutilizzato per settimane, il gasolio verrà contam - facebook.com facebook Verona, 51enne rimane incastrato sotto un autobus in Via Mondadori: trasportato in codice rosso all’ospedale Borgo Trento. #Veneto #Verona #Cronaca #Inprimopiano x.com