Eravamo andati a fare compere auto parcheggiata male blocca il centro | traffico paralizzato per oltre mezz' ora

Un'auto parcheggiata in modo irregolare ha bloccato il centro città, creando disagi e paralizzando il traffico per oltre trenta minuti. La posizione dell’auto ha ridotto la carreggiata, rendendo difficile il passaggio dei veicoli e causando ritardi nella circolazione. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sosta per garantire il regolare svolgimento della viabilità urbana.

Centro città paralizzato per oltre mezz'ora a causa di un'auto parcheggiata in modo creativo, tanto da restringere la carreggiata e impedire il passaggio dei mezzi più ingombranti. Il traffico vcicino Piazzza Cairoli è rimasto bloccato fino all'arrivo del proprietario, accolto da una platea di.

