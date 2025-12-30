Eravamo andati a fare compere auto parcheggiata male blocca il centro | traffico paralizzato per oltre mezz' ora
Un'auto parcheggiata in modo irregolare ha bloccato il centro città, creando disagi e paralizzando il traffico per oltre trenta minuti. La posizione dell’auto ha ridotto la carreggiata, rendendo difficile il passaggio dei veicoli e causando ritardi nella circolazione. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sosta per garantire il regolare svolgimento della viabilità urbana.
Centro città paralizzato per oltre mezz'ora a causa di un’auto parcheggiata in modo creativo, tanto da restringere la carreggiata e impedire il passaggio dei mezzi più ingombranti. Il traffico vcicino Piazzza Cairoli è rimasto bloccato fino all’arrivo del proprietario, accolto da una platea di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Maltempo shock in Italia, frana blocca la strada. Traffico paralizzato
Leggi anche: Ciclabili no, sosta selvaggia sì. L'auto parcheggiata sulle strisce blocca il Flaminio
ARVEDO SIMONAZZI "Marco" viene fucilato dai fascisti. Partigiano dal 30 ottobre 1944 al 29 dicembre 1944. Racconta il partigiano James Malaguti: La sera prima eravamo andati a dare l'assalto alla Brigata Nera di Santa Vittoria. La squadra che partecipò, d - facebook.com facebook
Rob Reiner, Martin Scorsese ricorda il collega e amico: "Fin da subito eravamo andati d'accordo" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.