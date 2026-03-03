Una mattina a Pisa è stata interrotta da un incendio in via Giovanni Gronchi, dove un’auto in transito ha preso fuoco e si è completamente distrutta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio, che si è verificato nel cuore della città.

PISA – Mattinata movimentata a Pisa, dove il traffico di via Giovanni Gronchi è stato interrotto a causa di un incendio che ha distrutto un’autovettura in transito. L’allarme è scattato poco prima delle 10,45, quando la sala operativa dei vigili del duoco è stata allertata per un rogo che stava avvolgendo un mezzo lungo la carreggiata. Il conducente, con notevole prontezza di riflessi, è stato il primo ad accorgersi che qualcosa non andava: avvertito un forte e pungente odore di bruciato provenire dal vano motore, ha avuto il tempo di accostare il veicolo al margine della corsia e di abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Auto in fiamme paura in via Gronchi a Pisa

