Pisa | auto in fiamme accanto a un centro commerciale Momenti di paura

Un’auto si è incendiata questo pomeriggio vicino a un centro commerciale in via Aurelia Sud, a Pisa. Le fiamme hanno causato momenti di paura tra i passanti e i clienti del negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il veicolo in breve tempo. Non risultano feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

PISA – Una squadra dei vigili del fuoco e' intervenuta nel pomeriggio di oggi, 10febbraio 2026, dopo le 18, in via Aurelia Sud a Pisa per l'incendio di un' autovettura. All'arrivo sul posto l'auto, parcheggiata nelle vicinanze di un edificio commerciale, era completamente avvolta dalle fiamme. Il personale dei vigili del fuoco ha estinto l'incendio e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di competenza. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

