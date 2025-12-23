Auto in fiamme paura in autostrada

Durante la percorrenza dell’autostrada A1, nei pressi dell’area di servizio di Teano, si è verificato un incendio che ha coinvolto un veicolo, generando momenti di tensione tra i passanti. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità, e al momento non si segnalano feriti. Restano in vigore le indicazioni di sicurezza e le eventuali restrizioni nella zona interessata.

Paura in autostrada, nei pressi dell'area di servizio di Teano, nel tratto casertano dell'A1 in direzione nord.Verso le 8,30 di oggi, martedì 23 dicembre, un'auto è stata letteralmente divorata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere il rogo del.

