Caro carburanti | dopo giorni di tregua il prezzo di benzina e gasolio torna a salire

Dopo un periodo di stabilità, i prezzi di benzina e gasolio sono nuovamente in aumento. I recenti rialzi registrati sui listini dei principali marchi si sono riflessi sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio, segnando una svolta rispetto alla diminuzione iniziata a fine novembre. Questa variazione rappresenta un elemento da considerare per chi pianifica i propri acquisti di carburante e monitorare l’andamento dei costi energetici.

Dopo settimane di relativa calma, i prezzi dei carburanti tornano a salire. I rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei principali marchi si sono infatti riversati questa mattina sulle medie nazionali praticate alla pompa, segnando un'inversione di tendenza rispetto alla fase di ribasso iniziata il 26 novembre scorso. Un trend che si era interrotto solo con l'aumento dell'accisa sul gasolio entrato in vigore dal primo gennaio. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, a muovere per prima è stata Tamoil, che ha ritoccato verso l'alto di un centesimo al litro il prezzo consigliato della benzina.

