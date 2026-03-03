Aumenti da 700 euro a famiglia cresce l’inflazione in Italia spinta dal turismo

A febbraio 2026 l’inflazione in Italia è tornata a salire, secondo le stime preliminari dell’Istat. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,8% rispetto a gennaio e dell’1,6% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata influenzata soprattutto dal settore del turismo. In questo periodo, le famiglie hanno visto aumentare di circa 700 euro i costi mensili medi.

A febbraio 2026 l’inflazione in Italia torna a salire con decisione. Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell’1,6% su base annua, in netto rialzo rispetto al +1,0% di gennaio. Dopo mesi di relativa stabilità, si tratta di un’accelerazione significativa, trainata soprattutto dall’impennata dei prezzi nei servizi e, in parte, dagli alimentari. Secondo il Codacons, dietro questa dinamica ci sarebbero anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che avrebbero spinto verso l’alto le tariffe di hotel e viaggi. Cosa sale e cosa scende. A sostenere la crescita dell’indice generale sono in particolare i servizi, la cui dinamica tendenziale balza dal +2,5% al +3,6%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Macerata, 24 febbraio 2026 – Sul fronte del carovita il 2026 è iniziato davvero male per Macerata.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Carrello della spesa sempre più salato, ma non mancano rialzi nei trasporti e servizi.

