carovita in toscana stangata da oltre 700 euro a famiglia

In Toscana, le famiglie affrontano un aumento dei costi di oltre 700 euro all’anno, con un incremento significativo nel carrello della spesa. Oltre alle spese alimentari, si registrano aumenti anche nei trasporti e nei servizi, contribuendo a un quadro di crescente pressione economica per le famiglie della regione.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Carrello della spesa sempre più salato, ma non mancano rialzi nei trasporti e servizi. Il 2026 si apre così con una nuova stangata che, secondo lo studio dell’osservatorio nazionale Federconsumatori, in Toscana si traduce in oltre 700 euro in un anno, una cifra pià alta della media italiana, il cui aggravio annuo si ferma sotto i 673 euro. Firenze la città più cara. Per quanto riguarda le diverse province toscane, la regina dei rincari è Firenze. Nel capoluogo di regione la stangata raggiungerà infatti, secondo i calcoli di Federconsumatori, i 778 euro annui. Seguono Lucca (+740 euro), Siena (+710 euro), Livorno e Arezzo (+700 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

