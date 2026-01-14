Continuano le trattative tra la Juventus e il difensore Senesi. Il calciatore è molto apprezzato dai bianconeri, e i contatti tra le parti proseguono per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento. Restano aggiornamenti su questa operazione, che potrebbe rappresentare un intervento importante per la rosa della Juventus nella prossima stagione.

Senesi Juve: il difensore piace molto ai bianconeri e continuano i contatti tra le parti. Vediamo insieme le ultime novità sulla trattativa. La Juventus non molla la presa e intensifica il lavoro diplomatico per assicurarsi uno dei difensori più interessanti in circolazione. Matteo Moretto, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione di Marcos Senesi, confermando che il centrale del Bournemouth è un obiettivo concreto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, come alternativa a Federico Chiesa spunta una vecchia conoscenza dell’Atalanta Secondo il giornalista, la Juve è molto interessata al giocatore e ci sono contatti costanti per provare a indirizzare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juve: il calciatore piace molto ai bianconeri, continuano i contatti tra le parti. Le ultime sulla trattativa

Leggi anche: Kessie Juve: il centrocampista piace molto ai bianconeri, ma c’è un ostacolo enorme nella trattativa

Leggi anche: Chiesa Juve, il giocatore ha mandato un messaggio molto chiaro al Liverpool: le ultime sulla trattativa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il ritorno dei parametri zero: Juve su Senesi, Kessié e Bernardo Silva. Ma occhio a Vlahovic; Da Bernardo Silva a Senesi: il punto sulle ultime mosse di mercato della Juventus; Coppola in pole position, Senesi e Gila sullo sfondo: il rebus difensore del Milan; Senesi non rinnova con il Bournemouth: il piano della Juventus per gennaio, sfida al Barcellona.

Mercato Juventus, si continua ad insistere per quel colpaccio a parametro zero in vista di giugno prossimo. Ecco qual è la situazione - Mercato Juventus, si continua ad insistere per quel colpaccio a parametro zero in vista di giugno prossimo. juventusnews24.com