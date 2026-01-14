Senesi Juve | il calciatore piace molto ai bianconeri continuano i contatti tra le parti Le ultime sulla trattativa
Continuano le trattative tra la Juventus e il difensore Senesi. Il calciatore è molto apprezzato dai bianconeri, e i contatti tra le parti proseguono per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento. Restano aggiornamenti su questa operazione, che potrebbe rappresentare un intervento importante per la rosa della Juventus nella prossima stagione.
Senesi Juve: il difensore piace molto ai bianconeri e continuano i contatti tra le parti. Vediamo insieme le ultime novità sulla trattativa. La Juventus non molla la presa e intensifica il lavoro diplomatico per assicurarsi uno dei difensori più interessanti in circolazione. Matteo Moretto, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione di Marcos Senesi, confermando che il centrale del Bournemouth è un obiettivo concreto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, come alternativa a Federico Chiesa spunta una vecchia conoscenza dell’Atalanta Secondo il giornalista, la Juve è molto interessata al giocatore e ci sono contatti costanti per provare a indirizzare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Kessie Juve: il centrocampista piace molto ai bianconeri, ma c’è un ostacolo enorme nella trattativa
Leggi anche: Chiesa Juve, il giocatore ha mandato un messaggio molto chiaro al Liverpool: le ultime sulla trattativa
Il ritorno dei parametri zero: Juve su Senesi, Kessié e Bernardo Silva. Ma occhio a Vlahovic; Da Bernardo Silva a Senesi: il punto sulle ultime mosse di mercato della Juventus; Coppola in pole position, Senesi e Gila sullo sfondo: il rebus difensore del Milan; Senesi non rinnova con il Bournemouth: il piano della Juventus per gennaio, sfida al Barcellona.
Mercato Juventus, si continua ad insistere per quel colpaccio a parametro zero in vista di giugno prossimo. Ecco qual è la situazione - Mercato Juventus, si continua ad insistere per quel colpaccio a parametro zero in vista di giugno prossimo. juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, aggiornamenti 6 gennaio: Frattesi, Chiesa, Sorloth e Senesi - Gli aggiornamenti del 6 gennaio per il calciomercato della Juventus, tutto quello che c'è da sapere sul futuro bianconero. juvelive.it
Juventus-Chiesa, countdown avviato: decisione dopo la Coppa d’Africa, in difesa piace Senesi - Chiesa, countdown avviato: decisione dopo la Coppa d’Africa Il sì dell’attaccante c’è già, ma serve attendere Salah: la Juve spinge per il ... tuttojuve.com
#Inter, obiettivo difensore mancino: sfida alla #Juve per il colpo a zero! Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club nerazzurro sta seguendo anche la situazione di Marcos #Senesi x.com
Juventus, nuovi contatti con l'entourage di Senesi: il piano della dirigenza facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.