Atto di guerra L' Iran minaccia l' Europa ma arriva il sostegno militare a Cipro

L'Iran ha definito un atto di guerra le recenti tensioni con l'Europa, secondo le dichiarazioni di Esmaeil Baqaei. Nel frattempo, a Cipro arriva un supporto militare, mentre le parole provenienti da Teheran segnano un aumento dello scontro tra l'Iran e l'Occidente. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sullo sviluppo.

“Trump amico di Putin”. Crolla l'ultima bufala a sinistra: sta smontando la rete globale russa Le parole arrivate oggi da Esmaeil Baqaei segnano un salto di qualità nello scontro tra Teheran e l’Occidente: «Sarebbe un atto di guerra». Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha infatti messo in guardia i Paesi europei dall’aderire in qualunque forma alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica, avvertendo che ogni partecipazione verrebbe considerata «complicità con gli aggressori» e dunque «atto di guerra contro l’Iran». La minaccia è diretta e senza ambiguità, ma non nasce nel vuoto: è la risposta a un clima già incendiato dagli sviluppi delle ultime 48 ore e, soprattutto, dalla tensione esplosa attorno a Cipro, divenuta un altro epicentro della crisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni azione militare è un atto di guerra, statene fuori». L’Idf entra in Libano, colpita l’ambasciata Usa a Riad – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Usa e Israele vogliono costringere l’Iran a interrompere il programma militare. Ma Teheran ora gode del sostegno militare cineseMentre il complesso negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra galleggiare in un allarmante stallo, proseguono con regolarità le manovre e gli...

