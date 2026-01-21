L’opposizione incalza sulla Zes

Il consiglio comunale di Assisi si avvicina con un acceso dibattito sulla possibilità di inserire il Comune nella Zona economica speciale (Zes). Le forze di opposizione, Assisi al Centro e Eolo Cicogna sindaco, chiedono chiarimenti e trasparenza, mentre Francesco Fasulo di Forza Italia evidenzia l’importanza di una gestione trasparente degli appalti. La discussione si concentra sulle potenzialità e le implicazioni di questa iniziativa per il territorio.

ASSISI - Consiglio comunale alle porte, opposizione all’attacco: Assisi al Centro e la lista Eolo Cicogna sindaco chiedono l’inserimento del Comune di Assisi nella Zona economica speciale (Zes), Francesco Fasulo (Forza Italia) guarda agli appalti e invoca trasparenza. L’assemblea è stata convocata per domani e i consiglieri Ivano Bocchini (capogruppo di Assisi al Centro), Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci (Eolo Cicogna Sindaco) hanno presentato una mozione urgente, per chiedere l’immediata attivazione di un dialogo con la Regione per l’inserimento di Assisi nella Zes che significherebbe vantaggi concreti per il tessuto economico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’opposizione incalza sulla “Zes“ Leggi anche: Banca d'Italia e Struttura di missione ZES firmano un accordo per condividere dati sulla ZES unica Leggi anche: L'opposizione incalza Lagalla: "Metta fuori dal Comune il sistema Cuffaro" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: L’opposizione incalza sulla Zes; Santa Maria Di Sala, sull'asilo di Veternigo l’opposizione incalza il sindaco: Pretendiamo risposte immediate; L’opposizione chiede un’intervento alla Camera di Meloni sui dazi; Degrado di via Cattaneo e interventi dell'amministrazione: Responsabilità politica di chi governa da 7 anni. L’opposizione incalza sulla ZesASSISI - Consiglio comunale alle porte, opposizione all’attacco: Assisi al Centro e la lista Eolo Cicogna sindaco chiedono l’inserimento ... lanazione.it L'opposizione torna a incalzare la Giunta sul recupero dei crediti di dubbia esigibilitàPresentata un'interpellanza anche alla luce della decisione di affidare a un soggetto esterno la riscossione delle sanzioni del Codice della Strada e della Polizia Amministrativa notificate tra il 202 ... lanuovaprovincia.it L’opposizione chiede un’intervento alla Camera di Meloni sui dazi L’opposizione incalza il governo sui dazi annunciati dagli Stati Uniti e chiede un intervento parlamentare di Giorgia Meloni prima del vertice europeo straordinario convocato a Bruxelles. Nean - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.