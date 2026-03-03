A Malpensa, un volo proveniente da Dubai con 200 studenti a bordo è atterrato dopo un viaggio che li ha visti ricevere un caloroso benvenuto. All’arrivo, i presenti hanno applaudito e si sono stretti in abbracci, mentre lacrime di gioia sono scese tra i passeggeri e i familiari. La scena ha coinvolto molte persone, creando un momento di grande emozione all’aeroporto.

All’apertura delle porte, un lungo applauso ha accompagnato i primi ragazzi in uscita dall’area arrivi presso il terminal 1, accolti da genitori, amici e insegnanti visibilmente emozionati. Molti di loro stringevano ancora in mano bagagli e zaini. “Adesso sto bene. È stato un viaggio lungo ma più veloce di quanto pensassi. Paura? Neanche troppa: eravamo al sicuro, era tutto sotto controllo, incluso il sistema di sicurezza degli Emirati Arabi. È stato fantastico. Stavamo bene e anche i tutor sono stati eccezionali. Wsc ha gestito la situazione in maniera impeccabile, non ci hanno abbandonato neanche una volta”. A parlare è Marta Tami, una delle studentesse del gruppo dei 200 ragazzi rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malpensa, atterrato volo con 200 studenti bloccati a Dubai: li accoglie un lungo applauso

