Board of Peace Bonelli Avs | Privatizzazione del diritto internazionale – Il video

Il Board of Peace, secondo Bonelli di Avs, rappresenta una vera e propria privatizzazione del diritto internazionale. La denuncia arriva dopo che il gruppo ha avviato un progetto immobiliare su terreni contesi in Medio Oriente, sfruttando la situazione di crisi dei palestinesi. Bonelli osserva che questa operazione sembra essere più un affare immobiliare che un tentativo di promuovere la pace. La questione solleva dubbi sulla reale natura delle iniziative che si presentano come strumenti di dialogo. La discussione si concentra sui rischi di interessi privati che prevalgono sugli obiettivi umanitari.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Il Board of Peace è un'operazione di privatizzazione del diritto internazionale e un'opera di speculazione immobiliare, tra l'altro fatta sul sangue dei palestinesi. Ma c'è di più: è un'operazione di totale sostituzione delle Nazioni Unite, perché l'articolo 1 parla in generale dell'intervento che il Board of Peace farà in tutti gli scenari mondiali laddove ci sono conflitti per realizzare governi affidabili. Io domando, affidabili a chi? A Trump?" così il deputato Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Conte: Italia non entri in Board of Peace, non assicura rispetto diritto internazionaleIl governo Conte ha espresso dubbi sulla partecipazione dell’Italia nel Board of Peace delle Nazioni Unite, sottolineando che l’organismo, pur essendo stato istituito dall’ONU, non garantisce pienamente il rispetto del diritto internazionale.

Board of Peace, Fratoianni (Avs): "Affaristi che vogliono speculare su genocidio a Gaza" – Il videoIl leader di Avs, Fratoianni, denuncia che il Board of Peace è una truffa.

