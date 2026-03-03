Attacco in Iran l’analisi del generale Tricarico | Drone su Cipro? Ipotesi guerra in Europa da scartare

Dopo l’attacco degli Stati Uniti e Israele all’Iran, si sono susseguite diverse analisi e ipotesi. Un generale ha commentato la possibilità di un drone che avrebbe raggiunto Cipro, escludendo però l’ipotesi di una guerra in Europa. La vicenda coinvolge vari attori e si inserisce in un quadro di tensioni internazionali in evoluzione. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli esperti.

(Adnkronos) – Dopo l'attacco Usa-Israele all'Iran, e soprattutto la notizia secondo cui un drone di fabbricazione iraniana avrebbe colpito una base dell'aviazione britannica a Cipro, sarà guerra anche in Europa? A rispondere all'Adnkronos è il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed attuale presidente della Fondazione Icsa.

