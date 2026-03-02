Drone su base inglese a Cipro | la guerra si allarga fumo su ambasciata Usa

Un drone di provenienza inglese ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah sono stati lanciati su Haifa. Nel frattempo, l’IDF ha aumentato i raid su Beirut e Teheran, in un quadro di escalation militare che coinvolge diverse aree del Medio Oriente. Un fumo si è alzato dall’ambasciata degli Stati Uniti nella regione.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su HaifaDAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

