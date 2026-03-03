Attacco all’Iran la situation room a Mar-a-Lago | di là gli ospiti con i cocktail nella sala operativa l’ok ai raid contro Teheran

Da un lato del drappo donne in lungo e uomini in smoking sorseggiavano gin tonic e margarita. Dall’altro, venivano prese decisioni che cambieranno la storia del Medio Oriente. Dalla serata di gala nella sala da ballo alla Situation Room allestita dietro pesanti tende nere per ordinare da Mar-a-Lago l’avvio dell’operazione “Epic Fury” contro l’ Iran il passo di Donald Trump è stato breve. È la ricostruzione che la Cnn ha fatto delle ore immediatamente precedenti all’una e 15 di sabato, quando è scattato l’attacco al regime di Teheran. Mentre gli invitati alla serata di beneficenza nella residenza-club del tycoon sorseggiavano cocktail intorno alla piscina, membri dell’amministrazione si muovevano senza attirare l’attenzione verso l’improvvisata sala operativa per gli ultimi preparativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump, l'attacco all'Iran gestito dalla Situation Room di Mar-a-LagoDalla serata di gala con donne in abito lungo e uomini in smoking nella sala da ballo alla Situation Room allestita dietro pesanti tende nere per...

Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran: i video dei raid senza sosta(Adnkronos) – Nuovo attacco su vasta scala oggi, lunedì 2 marzo, nel cuore di Teheran, nel terzo giorno dell'operazione congiunta Usa-Israele contro...

