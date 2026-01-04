Nella notte, le forze aeree di Francia e Gran Bretagna hanno effettuato operazioni militari, portando avanti attacchi aerei in risposta a specifiche necessità strategiche. Questi interventi si inseriscono in un contesto di tensioni internazionali, evidenziando l’attuale livello di attività militare nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che continueranno a fornire informazioni dettagliate sugli sviluppi.

. Le forze aeree di Gran Bretagna e Francia hanno condotto un nuovo attacco nella notte. L’azione è stata congiunta e secondo le informazioni diffuse dal Ministero della Difesa britannico, il raid è stato preceduto da una fase di raccolta e analisi di intelligence. Fonti militari del Regno Unito hanno inoltre evidenziato che, al momento dell’operazione, non sono stati rilevati civili presenti nell’area bersaglio. L’azione si inserisce nella strategia di lungo periodo della coalizione internazionale. Cosa è successo. Raid nella notte in Siria: colpito un bunker. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Anche Francia e Gran Bretagna attaccano: raid aerei nella notte

Gb e Francia bombardano bunker Isis vicino Palmira.

