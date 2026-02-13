Giulia Landini, la pesista più quotata, si prepara a competere ai campionati italiani indoor di atletica leggera che iniziano domattina ad Ancona, dove tra gli eventi più attesi c’è il derby sui 60 ostacoli tra le gemelle Cantergiani a Modena.

Iniziano domattina ad Ancona i campionati italiani d’atletica leggera indoor riservati alla categoria allievi, nati cioè negli anni 2009 e 2010. Reggio presenta 13 atleti e ottenere il podio sarà difficile per molti di loro. La più quotata è Giulia Landini, campionessa in carica nel getto del peso, da verificare la sua condizione attuale. Andrea Vinsani dell’ Atletica Reggio ha il quarto tempo d’ammissione sui 60 hs. e cerca una medaglia, difficile per i compagni di squadra Jack Huang e Christian Casaletti, in una gara dove gli iscritti sono 93. Il quarto di Atletica Reggio è Adelmo De Pietri sui 60 piani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera: la più quotata è la pesista Giulia Landini. A Modena derby sui 60 ostacoli tra le gemelle Cantergiani. Tredici allievi reggiani agli assoluti

Ai campionati europei di cross a Lagoa, i quattro mezzofondisti reggiani hanno ottenuto risultati deludenti, con Ferrari che termina al 31º posto.

Domani si svolgerà sugli spalti delle Mura la gara regionale assoluta di cross per società di atletica leggera.

