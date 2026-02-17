Napoli il teatro Sannazaro distrutto da un incendio persone intossicate e danni ai palazzi Le lacrime della nipote di Luisa Conte
Un incendio divampato nella notte a Napoli ha causato enormi danni al teatro Sannazaro e ha reso inagibili diversi edifici vicini, mentre alcune persone sono state intossicate dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato intorno alle 6 di mattina in un condominio di via Chiaia, lasciando dietro di sé una scena di distruzione e disperazione. La nipote di Luisa Conte, residente nella zona, ha pianto accanto alle macerie del teatro, ancora sotto shock per quanto successo.
Spaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro la cui cupola è andata distrutta ma pesanti danni si sono verificati anche al suo interno. Tanto che il comandante dei vigili del fuoco ha spiegato stamattina che la storica sala è ormai distrutta. L'incendio è stato spento soltanto intorno alle 9. La prima segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. Napoli, Teatro Sannazaro in fiamme: la storia della mitica sala dalla Duse a Luisa Conte e Lara Sansone . 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte
Il Teatro Sannazaro di Napoli è andato in fiamme questa notte, causando il crollo della cupola e l'intossicazione di alcune persone.
Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi
Un incendio nel teatro Sannazaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha coinvolto anche alcuni edifici vicini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazaro; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro. FOTO; Napoli, incendio a Chiaia: brucia la cupola del teatro Sannazaro.
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il Teatro SannazaroIncendio nel cuore di Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro. Crollata la cupola. Danni anche ai palazzi adiacenti. Quattro intossicati. lettera43.it
Napoli, vasto incendio a via Chiaia: brucia la cupola del Teatro Sannazaro.Un vasto incendio si è sviluppato in via Chiaia a Napoli. Sta andando in fumo la cupola del Teatro Sannazzaro. Si temono danni anche all’interno della ... ilfattoquotidiano.it
Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte facebook