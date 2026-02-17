napoli il teatro sannazaro distrutto da un incendio persone intossicate e danni ai palazzi le lacrime della nipote di luisa conte

Un incendio divampato nella notte a Napoli ha causato enormi danni al teatro Sannazaro e ha reso inagibili diversi edifici vicini, mentre alcune persone sono state intossicate dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato intorno alle 6 di mattina in un condominio di via Chiaia, lasciando dietro di sé una scena di distruzione e disperazione. La nipote di Luisa Conte, residente nella zona, ha pianto accanto alle macerie del teatro, ancora sotto shock per quanto successo.

Spaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro la cui cupola è andata distrutta ma pesanti danni si sono verificati anche al suo interno. Tanto che il comandante dei vigili del fuoco ha spiegato stamattina che la storica sala è ormai distrutta. L'incendio è stato spento soltanto intorno alle 9. La prima segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella.

