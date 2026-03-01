Corriere dello Sport | Lukaku lacrime e rinascita | il gol che riaccende il Napoli

Nella partita di Verona, Lukaku ha segnato un gol decisivo che ha riportato il Napoli in vantaggio. Dopo aver realizzato la rete, l’attaccante è apparso visibilmente emozionato, con le lacrime che gli sono scese sul volto. La squadra ha concluso l’incontro con un risultato importante, grazie a un’azione che ha suscitato reazioni tra tifosi e osservatori. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva la partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La notte di Verona non è soltanto una vittoria allo scadere. È molto di più. È la storia di un uomo che torna decisivo dopo mesi bui. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il volto di Romelu Lukaku al fischio finale è quello di chi ha attraversato il dolore e ora può finalmente respirare. Nel momento dei sorrisi, quando gli chiedono «come sono stati questi mesi?», Big Rom ha un sussulto. Fabio Tarantino, sulle colonne del Corriere dello Sport, descrive l'emozione trattenuta, la voce che trema, le lacrime che quasi scendono.