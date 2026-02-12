La Lazio passa a Bologna ai rigori è in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta | decisivo Provedel

La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con gol di Castro e Noslin, la squadra di Sarri ha mantenuto la freddezza dal dischetto. Decisivo il portiere Provedel, che ha parato un rigore e ha permesso ai biancocelesti di passare il turno. Ora la Lazio aspetta di conoscere la sua prossima avversaria, mentre il Bologna si ferma in questa edizione della coppa.

Dopo l'1-1 al 90' tra Bologna e Lazio per i gol di Castro e Noslin, a decidere la prossima avversaria dell'Atalanta in semifinale di Coppa Italia sono stati i calci di rigore. Ad avere la meglio gli uomini di Sarri, grazie ad un Provedel decisivo. Per Italiano, l'ennesimo boccone amaro con il Bologna detentore del torneo che esce a testa bassa.

