L’Atalanta vince Fubal ora entra nella fase decisiva - La classifica

L’Atalanta ottiene una vittoria importante contro il Cagliari, segnando un passo decisivo nella stagione. La fase finale del campionato si avvicina, con attenzione rivolta ai pronostici di novembre e alle sfide future contro Genoa e Inter. Ecco gli aggiornamenti sulla classifica e le analisi dei pronostici più affidabili.

I PRONOSTICI. Sabato battuto il Cagliari, premiati i migliori pronostici di novembre e ora l’attesa per Genoa, poi Inter. Ecodibergamo.it

