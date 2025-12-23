la cina fa una causa da 50 miliardi al missouri e rischia di aggravare la guerra tra pechino e washington

La guerra delle narrazioni sulla pandemia di COVID-19 si sta trasformando in una battaglia giudiziaria a pieno titolo, con implicazioni che vanno ben oltre i confini degli Stati Uniti. In una mossa definita ritorsiva da diversi osservatori, la Cina ha avviato un’azione legale contro lo Stato americano del Missouri e alcuni suoi funzionari, chiedendo 50,5 miliardi di dollari e una pubblica rettifica. La causa sarebbe stata presentata presso un tribunale intermedio di Wuhan e arriva dopo che il Missouri ha tentato di passare dalla sentenza ai fatti, sollecitando l’intervento di autorità federali per riscuotere un maxi-risarcimento ottenuto negli Stati Uniti contro Pechino e una serie di entità collegate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

