Sostenere le piccole e medie imprese è fondamentale per il tessuto economico del Paese. La Legge di Bilancio, mantenendo un approccio di rigore e responsabilità, ha riorganizzato le risorse disponibili per rispondere alle esigenze emerse durante il confronto parlamentare, contribuendo così a garantire stabilità e sviluppo sostenibile.

"Nella Legge di bilancio il Governo ha mantenuto la linea del rigore e della responsabilità finalizzata a salvaguardare i conti pubblici, riorganizzando risorse limitate per rispondere alle esigenze emerse durante confronto parlamentare". Il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli commenta così la manovra economica approvata dal Senato e sottolinea l’importanza di alcune misure che recepiscono le aspettative delle imprese. "È una buona notizia l’eliminazione dei limiti alla compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti fiscali – sottolinea Figoli – così come la correzione di una norma che avrebbe penalizzato i contratti collettivi dell’artigianato, rinnovati puntualmente nel 2024 e con aumenti salariali previsti anche per il 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "E’ importante sostenere piccole e medie imprese"

Leggi anche: Conflavoro, alla XV Assemblea Freni (MEF): “Sostenere le piccole e medie imprese per far crescere l’Italia”

Leggi anche: Istituzioni e imprese unite per rilanciare la produttività delle piccole e medie imprese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il governo si impegna a sostenere l'imprenditorialità locale

Un importante momento di incontro tra produttori e cittadini per sostenere l’economia locale e promuovere un modello di consumo responsabile - facebook.com facebook