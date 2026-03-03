In Galleria Grassi si è svolto un evento dedicato alla formazione e alla sicurezza nel settore del ciclismo, con un alto numero di volontari presenti. Durante la mattinata, sono stati svolti corsi specifici per migliorare le competenze e le pratiche di assistenza agli eventi ciclistici. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti interessati a rafforzare le proprie capacità nel settore.

Una mattinata dedicata alla formazione e alla sicurezza quella andata in scena in Galleria Grassi, dove l’Associazione nazionale Carabinieri – Nucleo volontari di Legnano ha organizzato un corso rivolto ai volontari impegnati nel supporto alle manifestazioni ciclistiche, sia professionistiche sia amatoriali. Una sessantina i partecipanti presenti, appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Legnano, all’Associazione Nazionale Polizia di Stato e alla Protezione Civile di Bergamo. Un momento di aggiornamento e preparazione reso possibile grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine – Carabinieri e Polizia di Stato – e di docenti abilitati dall’UCI (Unione Ciclistica Italiana). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assistenza agli eventi del ciclismo. Boom di volontari al corso : "La formazione è fondamentale"

