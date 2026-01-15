La Lega del Filo d' Oro cerca volontari a Termini al via i corsi di formazione per l' assistenza di sordociechi e disabili psicosensoriali

La Fondazione Lega del Filo d’Oro cerca volontari a Termini per supportare persone sordocieche e disabili psicosensoriali. Sono aperti i corsi di formazione per chi desidera contribuire all’assistenza e all’inclusione, offrendo il proprio tempo e competenze. Un’opportunità per accompagnare chi vive in condizione di isolamento sensoriale, creando un legame importante e contribuendo a migliorare la loro qualità di vita.

Il "filo prezioso" che unisce chi non vede e non sente al resto del mondo: sono i volontari della Fondazione Lega del Filo d'Oro, risorse fondamentali che, ogni giorno, scelgono di esserci, donando tempo, energia e impegno per rendere possibile l'inclusione delle persone sordocieche e con.

