La Lega del Filo d' Oro cerca nuovi volontari a Pisa | al via il corso di formazione

La Lega del Filo d'Oro di Pisa avvia un corso di formazione per volontari, a partire dal 4 febbraio. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere meglio le attività della Fondazione e di contribuire al supporto delle persone con sordocecità e pluriminorazioni. Il percorso è rivolto a chi desidera impegnarsi concretamente e supportare le attività di assistenza e sensibilizzazione sul territorio.

Dal 4 febbraio la Lega del Filo d'Oro promuove a Pisa il corso base di formazione per diventare volontario della Fondazione. C'è tempo fino al 2 febbraio 2026 per iscriversi al corso, che è completamente gratuito e permetterà agli aspiranti volontari di conoscere i bisogni degli utenti e imparare a comunicare e relazionarsi con loro, oltre a supportarli nell'orientamento e nella mobilità. "I volontari sono il cuore pulsante della Fondazione e una presenza fondamentale nella vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale - dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro - grazie alla loro preziosa disponibilità, supportano le attività dei Centri e delle Sedi Territoriali e costruiscono relazioni significative che favoriscono partecipazione, autonomia e inclusione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

