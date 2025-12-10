usa diffuso il video con il fermo di mangione in un fast food

Le autorità americane hanno reso pubblico un video che mostra l’arresto di Luigi Mangione, sospettato dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare, avvenuto in un fast food in Pennsylvania. Il footage offre uno sguardo dettagliato sulle modalità dell'intervento degli agenti durante il fermo.

Le autorita' americane hanno diffuso il video di quando gli agenti hanno fermato Luigi Mangione, il killer dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare, in un McDonald's in Pennsylvania. Il video mostra gli agenti avvicinare Mangione e chiedergli per cortesia di abbassare la mascherina che indossava. Poi gli chiedono il nome e il cognome, e Mangione risponde dicendo "Mark Rosario". Poi gli spiegano che qualcuno aveva chiamato la polizia dicendo che sembrava una persona sospetta e gli chiedono il documento. Mangione lo consegna senza problemi.