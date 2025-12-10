E' stato tra i primi fast food italiani Paolo Cevoli inaugura il nuovo corner al centro commerciale
Paolo Cevoli ha inaugurato il nuovo corner di Italy & Italy al centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad. Questo storico marchio, tra i primi fast food italiani, torna a presentarsi con una nuova veste, confermando il suo ruolo pionieristico nel settore della ristorazione rapida nazionale.
Al centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Italy & Italy, lo storico marchio nato negli anni Ottanta e conosciuto come il primo fast food italiano. Un ritorno molto atteso, che riporta in vita un pezzo di storia riminese in una veste. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Grande Fratello 2025, chi sono i primi tre concorrenti: Matteo Azzali è già stato in tv
Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese" | Canada e Regno Unito sono i primi Paesi del G7 a riconoscerlo
Hojlund: «Uno dei miei primi ricordi è papa che mi critica dopo una partita. Il mio modello è Ronaldo, mai stato il più talentuoso»
Il volontario è stato tra i primi a sostenere il progetto di pizzerie Nico Acampora che da anni danno lavoro a giovani autistici Vai su Facebook
E' stato tra i primi fast food italiani, Paolo Cevoli inaugura il nuovo corner al centro commerciale - Al centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Italy & Italy, lo storico marchio nato negli anni Ottanta e conosciuto come il primo fast food ... Secondo riminitoday.it
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it