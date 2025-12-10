E' stato tra i primi fast food italiani Paolo Cevoli inaugura il nuovo corner al centro commerciale

Paolo Cevoli ha inaugurato il nuovo corner di Italy & Italy al centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad. Questo storico marchio, tra i primi fast food italiani, torna a presentarsi con una nuova veste, confermando il suo ruolo pionieristico nel settore della ristorazione rapida nazionale.

Al centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Italy & Italy, lo storico marchio nato negli anni Ottanta e conosciuto come il primo fast food italiano. Un ritorno molto atteso, che riporta in vita un pezzo di storia riminese in una veste.

