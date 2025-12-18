Dopo lo sgombero gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia | cariche e idranti al corteo
Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna hanno dato vita a un nuovo fronte di protesta, scatenando una guerriglia urbana con cariche e idranti durante il corteo. La manifestazione, iniziata alle 18, si è subito trasformata in un momento di forte tensione, riflettendo il fermento e la rabbia che pervadono la piazza in risposta alle recenti azioni autoritarie.
Alle 18 è iniziata la manifestazione di Askatasuna contro il sequestro messo in atto questa mattina su ordine del prefetto di Torino. È stata una giornata scandita dalle minacce contro lo Stato, dagli insulti contro il sindaco e le forze dell'ordine. Il tam tam per l'adunata è iniziato fin dai primi minuti dopo l'ingresso della Digos nello stabile e all'orario prestabilito c'erano diverse persone in corso Regina Margherita, compresa Non una di meno. " Askatasuna vuol dire libertà. Il futuro comincia adesso ", si legge in uno striscione che campeggia tra i manifestanti. " Quella di questa sera è la nostra risposta: possono chiudere, sgomberare o arrestarci, ma ci troveranno sempre nelle strade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
