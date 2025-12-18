Askatasuna sgombero dopo 30 anni | da guerriglia no tav al raid a la Stampa

Dopo quasi tre decenni di attività, Askatasuna è stata ufficialmente sgomberata. Dalla guerriglia No Tav alle proteste più estreme, fino all'assalto a La Stampa, il movimento ha lasciato un segno forte nel panorama delle mobilitazioni italiane. Questa giornata segna la fine di un'epoca, aprendo una nuova pagina nel rapporto tra attivismo e istituzioni.

(Adnkronos) – Dalla guerriglia No Tav alle manifestazioni Pro Pal più violente, fino all'assalto a La Stampa: dopo quasi 30 anni Askatasuna è stato sgomberato questa mattina dalle forze dell'ordine. Principale realtà antagonista di Torino, il centro sociale è nato da una storica occupazione degli anni '90 e più volte gli investigatori ne hanno messo in evidenza un'attitudine di piazza particolarmente accesa e incline allo scontro.

La polizia sgombera Askatasuna a Torino dopo i blitz Pro Pal. Piantedosi: "Un segnale chiaro" - L'operazione all'alba collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa ... huffingtonpost.it

Askatasuna, le reazioni politiche. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato". AVS: "No, repressione" - Dopo lo sgombero del centro sociale, il post su X del Ministro dell'Interno. rainews.it

Lo Stato c’è e non ammette “zone franche”. Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino dimostra che la legalità non è negoziabile e va fatta rispettare sempre, senza ambiguità e senza eccezioni. Non possono esistere spazi occupati illegalmente, sott - facebook.com facebook

Sgombero Askatasuna, presidio davanti allo stabile di corso Regina Margherita: nel pomeriggio la manifestazione x.com

