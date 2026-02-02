Assalto con l' esplosivo al bancomat della Bpm
Questa notte, a Santa Maria a Vico, alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Bpm in piazza Roma. Tra domenica e lunedì, sono entrati in azione e hanno tentato di portare via i soldi. La polizia è arrivata subito dopo, ma i rapinatori erano già scappati. I residenti si sono svegliati con il rumore dell’esplosione e tanta paura.
I ladri fanno saltare la cassa automatica e scappano col contante. Indagano i carabinieri Assalto notturno allo sportello Atm della Bpm in piazza Roma, a Santa Maria a Vico. I malviventi sono entrati in azione tra domenica e lunedì, prendendo di mira l’istituto di credito. Utilizzando dell’esplosivo, hanno fatto saltare in aria il bancomat e si sono impossessati del denaro contante contenuto all’interno. L’ammontare del bottino è ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maddaloni, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.🔗 Leggi su Casertanews.it
