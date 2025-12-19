Cerignola | assalto a furgone carico di sigarette Statale 16

Un assalto improvviso sulla Statale 16 a Cerignola: banditi hanno preso di mira un furgone carico di sigarette, bloccando la strada per impedire la fuga. L’episodio si è verificato questa mattina, suscitando preoccupazione e tensione nella zona. Continueranno gli aggiornamenti su questa vicenda che scuote la comunità.

© Noinotizie.it - Cerignola: assalto a furgone carico di sigarette Statale 16 L’agguato in mattinata, nella zona di Cerignola. Strada statale 16: il furgone carico di sigarette è stato preso di mira dai banditi con la solita tecnica del tratto di strada bloccato per impedire la fuga ai presi d’assalto. Stando a prime ricostruzioni i banditi erano almeno otto. L'articolo Cerignola: assalto a furgone carico di sigarette Statale 16 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it Leggi anche: Assalto al furgone carico di giornali: "Episodio inquietante" Leggi anche: Statale 16 groviera tra Foggia e Cerignola, slalom dei tir: a gennaio i lavori di manutenzione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cerignola: assalto a furgone carico di sigarette Statale 16 - Strada statale 16: il furgone carico di sigarette è stato preso di mira dai banditi con la solita tecnica del tratto di strada bloccato per impedire la fuga ai presi d’assalto. noinotizie.it

Cerignola, commando armato blocca e assalta un convoglio sulla SS 16: rubato carico di sigarette FOTO/VIDEO - Il mezzo di una ditta di logistica trasportava sigarette ed era protetto da guardie giurate. lagazzettadelmezzogiorno.it

Assalto armato a un convoglio sulla SS16: rapinato carico di sigarette sotto scorta - Un assalto armato in pieno giorno, pianificato nei minimi dettagli e messo a segno con modalità paramilitari. statoquotidiano.it

Assalto a portavalori e inferno sulla A14, in carcere il cerignolano Savino Costantino: forze dell’ordine a caccia di altri complici #cerignola #cronaca #assalto #portavalori - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.