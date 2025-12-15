Trova 70mila euro di bici rubate durante una passeggiata | erano state rubate da un magazzino

Durante una passeggiata tra Tradate e Locate Varesino, sono state trovate 18 biciclette, per un valore di circa 70mila euro, recentemente rubate da un magazzino della Scout di Lainate. L’intervento ha portato al recupero di parte del patrimonio sottratto durante un assalto avvenuto tra martedì e mercoledì 3 dicembre.

Sono state recuperate tra Tradate e Locate Varesino (tra le province di Varese e Como) le 18 biciclette rubate da un commando durante un assalto al magazzino della Scout di Lainate (Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 3 dicembre.Le bici, nel dettaglio, sono state trovate da un passante.