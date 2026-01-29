Questa notte, bande di criminali hanno fatto esplodere due bancomat a Nola e Giugliano. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato subito un comitato per l’ordine pubblico. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili e mettere fine a questa serie di attacchi.

Anche il Prefetto Michele di Bari interviene sui gravi fatti di cronaca che hanno interessato Giugliano e Nola, dove due bande distinte di malviventi questa notte hanno preso di mira sportelli bancomat. con l'uso di esplosivo. Di Bari ha disposto - come si apprende in una nota - "l’immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia". Il comunicato spiega che "la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori comunali di Giugliano in Campania e di Nola, nonché le ulteriori misure di prevenzione e contrasto da adottare, saranno oggetto di approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato presso il Palazzo di Governo per domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 9. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Assalto ai bancomat di Nola e Giugliano con l’esplosivo: il prefetto convoca comitato per l’ordine pubblico

Approfondimenti su Nola Giugliano

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha convocato un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, previsto per domani al Comune.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nola Giugliano

Argomenti discussi: Assalto al bancomat di Santo Stefano di Rogliano, il 25enne pugliese ai domiciliari; Nuovo assalto a un bancomat in Puglia: boato nella notte a Bitonto, banda della marmotta fugge con il bottino FOTO; Presa la banda foggiana che assaltava i bancomat nelle Marche: quattro arresti; Assalto bancomat a Bitonto: esplosione distrugge sportello in via Verdi.

Assalto al bancomat a Nola, sportello distrutto dopo l’esplosioneUn boato improvviso, nel cuore della notte, rompe il silenzio e sveglia un intero quartiere. Erano da poco passate le 3 quando una violenta esplosione ha scosso la centralissima piazza Marconi, a Nola ... internapoli.it

Colpo al bancomat a Giugliano, l’esplosione di fronte al Comando dei vigili urbaniL'assalto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio. I ladri, complici il maltempo, la partita del Napoli e quindi l'assenza di persone in strada, hanno potuto effettuare il colpo in manie ... internapoli.it

Assalto al bancomat a Giugliano, ladri fuggono via col grosso bottino https://nap.li/s7Fr facebook

Cagnano Varano, tentano l'assalto al bancomat ma la «marmotta» non esplode: banda fugge a mani vuote x.com