Marigliano convocato dal Prefetto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Ieri si è svolto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. L’incontro, che segue un confronto tra il sindaco e il Prefetto, ha affrontato questioni di sicurezza e ordine pubblico nella provincia di Napoli. La riunione si inserisce nel percorso di coordinamento tra le istituzioni locali e la Prefettura, finalizzato a garantire la tranquillità e la tutela dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tenuto ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari in seguito ad un incontro tenutosi qualche giorno fa proprio tra il sindaco e il Prefetto. Nel corso dell’incontro, sono stati evidenziati i dati riguardanti denunce ed episodi di delinquenza su Marigliano: è emerso che non c’è stato un incremento di casi, ma anzi una diminuzione rispetto agli anni passati, sebbene resti alta l’attenzione sulla sicurezza del territorio e la necessità di incrementare i controlli. Dall’incontro è emersa anche la necessità che i cittadini denuncino sempre episodi di delinquenza o criminalità, collaborando così con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

