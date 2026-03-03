Aspettando il Salone del Libro | Gisèle Pelicot presenta il suo memoir alla Cavallerizza Reale

In attesa del Salone del Libro, Gisèle Pelicot presenta alla Cavallerizza Reale il suo memoir, un’opera che affronta temi di attualità e vissuto personale. L’evento si svolge in un contesto culturale che riunisce lettori e autori, offrendo uno spazio di confronto e riflessione. La presentazione si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla scrittura e alla memoria.

C'è un momento in cui la cronaca smette di essere solo un racconto di sofferenza e diventa un manifesto politico e sociale. Quel momento, per la coscienza collettiva globale, coincide con il volto e le parole di Gisèle Pelicot. La donna che ha scelto di trasformare il proprio trauma in una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it 'Hell and back': mass rape survivor Gisele Pelicot recounts her ordeal in memoir"A Hymn to Life", published on Tuesday, retraces the 2024 mass-rape case that turned Pelicot, 73, into a global symbol in the fight against sexual...