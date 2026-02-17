‘Hell and back’ | mass rape survivor Gisele Pelicot recounts her ordeal in memoir

Gisele Pelicot ha deciso di raccontare la sua storia dopo che il marito è stato condannato per aver invitato decine di uomini a violentarla mentre era incosciente. La donna, originaria della Francia, ha scritto un libro in cui descrive le violenze subite e le conseguenze di quell’orrore sulla sua vita. La sua testimonianza è diventata un simbolo di resistenza per chi ha vissuto esperienze simili.

"A Hymn to Life", published on Tuesday, retraces the 2024 mass-rape case that turned Pelicot, 73, into a global symbol in the fight against sexual violence – and which spurred France to revamp its rape law. Explaining her decision to waive her right to anonymity, she wrote: "No one would ever know what they had done to me. No one beyond those involved in the trial would see their faces, look them up and down and wonder how to pick out the rapists among their neighbours and colleagues." Describing the moment she learned her husband had drugged and raped her for years, she wrote that police had initially asked if she and her then-husband were swingers.