Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Pattini d’argento intrattiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 2 Marzo 2026

Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendettaASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse.

Ascolti TV Total Audience | Lunedì 15 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+72K) e Il Paradiso (+58K) guidano la classifica degli ascolti TVNella serata di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, Rai1 ha confermato la forza del suo storico titolo Sandokan, seguito da 4.

SERIES TURCAS en CAOS Fallece joven actor | Reemplazo BOMBA

Tutto quello che riguarda Ascolti TV Lunedì 2 Marzo 2026

Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Porro; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 2 Marzo, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 2 marzo in prima serata; Ascolti tv ieri (23 febbraio): Scotti vola e saluta De Martino, Giletti super manda un messaggio alla Rai.

Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendettaAscolti tv 2 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna tiene botta contro Primafestival: bene anche Otto e MezzoLa Ruota della fortuna contro Primafestival, chi ha vinto? I dati Auditel sugli ascolti tv di ieri nell'access prime time ... affaritaliani.it

Grandi ascolti sul Nove per Che Tempo Che Fa: 1,6 milioni di telespettatori e il 9% share, con un picco al 10%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 16 milioni di visualizzazioni dei video e 600 mila interazioni, è ancora una volta il programma - facebook.com facebook

Ascolti in calo, Conti via, il brand Sanremo vacilla. La Rai: “Un nuovo progetto” x.com