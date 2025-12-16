Ascolti TV Total Audience | Lunedì 15 Dicembre 2025 Uomini e Donne +72K e Il Paradiso +58K guidano la classifica degli ascolti TV
Nella serata di lunedì 15 dicembre 2025, gli ascolti TV hanno visto protagonisti programmi come Uomini e Donne e Il Paradiso delle Signore, che hanno registrato rispettivamente aumenti di 72.000 e 58.000 spettatori. Rai1 ha confermato la popolarità del suo classico Sandokan, consolidando la sua posizione nella classifica degli ascolti della serata.
Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, Rai1 ha confermato la forza del suo storico titolo Sandokan, seguito da 4.619.000 spettatori (24,71% di share) nel primo episodio e da 3.979.000 spettatori (28,83%) nel secondo episodio. Su Canale5, il Grande Fratello ha totalizzato 1.779.000 spettatori con il 15,27% di share, mentre la puntata Night ha registrato 711.000 spettatori con uno share del 20,67%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha raccolto 389.000 spettatori (1,93%) nel primo episodio, 318.000 spettatori (1,86%) nel secondo e 326.000 spettatori (2,58%) nel terzo. Su Italia1 Ambulance ha intrattenuto 770. Tivvusia.com
