Ascolti tv lunedì 2 marzo | Ulisse Scherzi a parte Io sono vendetta

Lunedì 2 marzo 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state Ulisse su Rai 1, Scherzi a parte su Canale 5 e Io sono vendetta su Italia 1. I dati di ascolto mostrano quale programma abbia raccolto il maggior numero di spettatori e quale abbia conquistato la quota di share più alta, offrendo un quadro chiaro delle preferenze televisive della serata.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse. Su Rai 2 Pattini d'argento. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Io sono vendetta. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 2 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l'ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.