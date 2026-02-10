Ieri sera le reti televisive italiane hanno battagliato con programmi diversi. Su Rai1,

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 9 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori (Rai 1) a finire davanti alle gare delle Olimpiadi (Rai 2) e Taratata (Canale 5) di Paolo Bonolis. Ai piedi del podio Taken 3 (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Viva l’Italia (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi.

Lunedì 19 gennaio 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi diverse proposte.

