Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante Zelig Lo stato delle cose e Porro

I dati di ascolto di ieri, lunedì 23 febbraio, mostrano che Rosso Volante ha ottenuto il miglior risultato tra le trasmissioni in prima serata, battendo Zelig, Lo stato delle cose e Porro. La gara tra i programmi ha attirato un vasto pubblico e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La differenza di numeri tra le varie proposte ha messo in evidenza le preferenze degli spettatori. Questi risultati influenzeranno le scelte delle reti nelle prossime settimane.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 23 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è Affari Tuoi (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Rosso Volante (Rai 1) con Giorgio Pasotti a finire davanti a Zelig (Canale 5), con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, e Lo stato delle cose (Rai 3). Ai piedi del podio Dirty Dancing (Rai 2), La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Run all night (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Cash or Trash (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta RepubblicaI dati degli ascolti di ieri sera mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi.

Ascolti tv ieri lunedì 19 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta RepubblicaLunedì 19 gennaio 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi diverse proposte.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2; Ascolti TV ieri sera, 16 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Taratatà?; Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino supera Gerry Scotti.

Ascolti tv 23 febbraio: chi ha vinto tra Rosso volante e Zelig, i dati di PrimaFestival, De Martino e ScottiAffari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio al gioco dei pacchi. Ha giocato Veronica dalla Basilicata. fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 23 febbraio 2026: chi ha vinto tra Rosso Volante e Zelig 30?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 23 febbraio 2026. msn.com

RaiPlay. . La storia di Eugenio Monti, un grande campione, un racconto che va oltre lo sport. Il film “Rosso Volante” è disponibile su RaiPlay - facebook.com facebook

@giorgiopasotti è protagonista di "Rosso volante" che racconta la storia del campione di bob Eugenio Monti: "E' un esempio di autenticità e di vero senso dello sport" x.com