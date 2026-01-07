Ecco gli ascolti tv del 6 gennaio: Stefano De Martino rende omaggio a Gerry Scotti e si confronta con Barbie. La giornata televisiva si conclude con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, segnando la fine delle festività natalizie e l’inizio di un nuovo periodo di programmazione.

Il periodo delle festività natalizie si conclude, come da tradizione, con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. Così, Stefano De Martino, dopo aver sfidato – come ormai ogni sera – Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna nell’access time, si ritrova a fronteggiare in prima serata Margot Robbie nelle vesti di Barbie. Il film che è già un cult arriva infatti in anteprima su Canale 5. Così Mediaset sceglie di battagliare l’emittente nazionale nell’ultimo giorno di vacanza. Mentre, per lasciare spazio al suo programma di punta, la Rai ammorbidisce il resto del palinsesto con due grandi classici del natale: la commedia per famiglie Genitori in trappola, su Rai 2 e il musical The Land of Dream su Rai 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 6 gennaio: Stefano De Martino saluta Gerry Scotti e sfida Barbie

