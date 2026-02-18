Bracciano Controlli a 360° da parte dei Carabinieri Tre persone arrestate e 8 denunciate all’Autorità Giudiziaria

A Bracciano, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciato otto altre durante un'operazione contro il traffico di droga, che ha portato al sequestro di diverse dosi e denaro contante.

