Bracciano Controlli a 360° da parte dei Carabinieri Tre persone arrestate e 8 denunciate all’Autorità Giudiziaria
A Bracciano, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciato otto altre durante un'operazione contro il traffico di droga, che ha portato al sequestro di diverse dosi e denaro contante.
Bracciano – Aggressioni e droga, tre persone in manette dopo i controlli a tappeto dei carabinieriSi tratta di un tunisino e due italiani. Otto invece le denunce elevate ad altrettante persone per essersi messe ubriache alla guida dell'auto BRACCIANO – Un ... etrurianews.it
Tende, hashish e cocaina sulle sponde del lago. Denunce e segnalazioniAttenzione costante e controlli in funzione di una migliore esperienza degli utenti che, nella stagione estiva, decidono di frequentare il lago di Bracciano e quello di Martignano. I carabinieri della ... romatoday.it
