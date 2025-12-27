Raid notturno a Catania | colpito un distributore automatico indagini lampo dei Carabinieri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto nel cuore del centro storico. Un intervento investigativo rapido ed efficace ha consentito di chiarire un furto avvenuto durante la notte ai danni di un distributore automatico attivo 24 ore su 24 nel centro storico di Catania. Il colpo è stato messo a segno in via Antonino di Sangiuliano, dove alcuni soggetti hanno forzato e danneggiato le macchine erogatrici, riuscendo ad asportare numerose bevande e causando consistenti danni alle strutture. Avviate subito le indagini dopo la denuncia. Dopo la denuncia presentata dal titolare dell’attività, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante hanno avviato immediatamente gli accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Torrecuso, raid notturno ad un’azienda vitivinicola: indagini in corso
Leggi anche: Truffe e furti a disabili e anziani, raid davanti a scuole e cimiteri. Indagini lampo: preso il bandito
Raid notturno all'istituto scolastico Taddeo di Sessa, rubati centinaia di computer - facebook.com facebook
Freddo, buio e raid notturni nelle città, feroci combattimenti sul fronte. Il Natale in Ucraina x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.