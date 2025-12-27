ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto nel cuore del centro storico. Un intervento investigativo rapido ed efficace ha consentito di chiarire un furto avvenuto durante la notte ai danni di un distributore automatico attivo 24 ore su 24 nel centro storico di Catania. Il colpo è stato messo a segno in via Antonino di Sangiuliano, dove alcuni soggetti hanno forzato e danneggiato le macchine erogatrici, riuscendo ad asportare numerose bevande e causando consistenti danni alle strutture. Avviate subito le indagini dopo la denuncia. Dopo la denuncia presentata dal titolare dell’attività, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante hanno avviato immediatamente gli accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Raid notturno a Catania: colpito un distributore automatico, indagini lampo dei Carabinieri

