Arti Marziali Pienone al Boschetto nel trofeo della Befana Oltre duecento giovanissimi in gara sul tatami

Il 6 gennaio, al Palaboschetto di Ferrara, si è svolto il Trofeo della Befana, un evento dedicato ai giovani praticanti di arti marziali. Oltre duecento bambini tra i 6 e i 14 anni hanno partecipato alla competizione, che rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita nel mondo del karate e delle arti marziali giovanili. Un momento di sport e tradizione che coinvolge e valorizza le nuove generazioni.

Anche quest'anno oltre duecento bambini dai 6 ai 14 anni si sono ritrovati il 6 gennaio al Palaboschetto di Ferrara per festeggiare la Befana del karate. Il tradizionale appuntamento di gennaio dedicato karate ed alla Befana ha visto più di 200 bambini, suddivisi in gruppi di età, mostrare le loro abilità nei kata su quattro tatami. La manifestazione mantiene la sua caratteristica principale, unica nel suo genere, di vera e propria festa per tutti i bambini partecipanti che hanno ricevuto una medaglia ricordo, la calza della Befana ed altri doni. Pubblico e spettacolo hanno decretato il successo del 24esimo Trofeo della Befana del karate organizzato dal maestro Graziano Martinelli e dalla società Amici del Karate.

