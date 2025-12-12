Mercato di viale Monza Proroga fino al 30 aprile Poi i lavori di restyling | Resti un presidio sociale

Il mercato di viale Monza potrà rimanere operativo fino al 30 aprile, quando inizieranno i lavori di restyling. La riqualificazione mira a migliorare gli spazi, mantenendo il presidio sociale nel quartiere. Il mercato, uno dei 15 ceduti dal Comune di Milano a Sogemi, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e la sua trasformazione è attesa con interesse.

Si avvicina la riqualificazione del mercato comunale coperto di viale Monza 54 all'angolo con via Crespi, che è uno dei 15 ceduti dal Comune di Milano a Sogemi lo scorso luglio. Ma c'è aria di burrasca: "Giù le mani dal mercato Crespi", compare su uno striscione di protesta,appeso accanto a un altro che annuncia un'assemblea pubblica, svoltasi mercoledì. "Siamo sotto sfratto – si legge sui volantini diffusi –, Sogemi chiede agli esercenti di andarsene entro il 31 dicembre, non si sa nulla dei piani per il futuro". Ma c'è una risposta con una buona notizia da parte di Sogemi, che al Giorno fa sapere: "Gli esercenti avrebbero dovuto lasciare gli stalli il 31 dicembre 2025.