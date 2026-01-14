Segni il paradosso del divieto violato | lui non poteva avvicinarsi ma i Carabinieri li trovano insieme in auto

Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri scoprono una coppia insieme in auto, nonostante le restrizioni imposte. Questa situazione mette in luce il paradosso del divieto violato e solleva interrogativi sui sistemi di protezione per le donne. Un episodio che evidenzia come, anche in presenza di misure restrittive, possano verificarsi situazioni di rischio e di violazione delle norme di sicurezza.

Un controllo stradale di routine che svela una violazione flagrante e un retroscena inquietante sul funzionamento dei sistemi di protezione per le donne. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio, a Segni, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto scattare le manette.

